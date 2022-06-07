دبي.. توقيف شقيقين

2022/06/07 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة دبي، الثلاثاء، القاء القبض على رجلي أعمال مولودين في الهند وتقوم بالإجراءات اللازمة لتسليمهما إلى جنوب إفريقيا حيث يشتبه بتورّطهما في فضيحة فساد طالت حكومة الرئيس السابق، جاكوب زوما، حسب "فرانس برس".

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