2022/06/07 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
برئاسة الشمري..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل ميسان ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
برئاسة الشمري..
وفد أمني يصل ميسان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل ميسان ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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