برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل ميسان



برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل ميسان
2022/06/07 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

برئاسة الشمري..

وفد أمني يصل ميسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل ميسان ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل ميسان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).



واصل القراءة على السومرية نيوز


Sponsored Links