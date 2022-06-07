ترجيحات نيابية بإصدار

2022/06/07 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع النائب عن الاطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء، اصدار المحكمة الاتحادية العليا "امر ولائي" لايقاف قانون الامن الغذائي في حال تشريعه من قبل مجلس النواب.

وقال الحمامي، لـ(بغداد اليوم)، ان "تشريع قانون الامن الغذائي من قبل البرلمان مخالفة دستورية واضحة، فهذا القانون فيه جنبة مالية كبيرة، وهو سوف يشرع في ظل حكومة تصريف الاعمال اليومية، وهذه مخالفة أخرى، كما القانون يحمل الكثير من الشبهات".

وبين ان "هناك اطراف عدة سوف تطعن بقانون الامن الغذائي، وبعد تقديم الطعن، نتوقع ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا امر ولائي بإيقاف تنفيذ القانون، الى حين البت في الطعون المقدمة ضده، كما نتوقع ان المحكمة سوف ترفض القانون، كما رفضته سابقاً بعد تقديمه من قبل حكومة الكاظمي".

وكان مجلس النواب العراقي حدد يوم غد الأربعاء، موعدا لجلسة التصويت على قانون الامن الغذائي.

واثير حول الموضوع حالة من الجدل السياسي، حيث رأه البعض بابا من أبواب الفساد، ورأى قسم اخر انه لا يجوز تشريع قانون في ظل حكومة تصريف اعمال.

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