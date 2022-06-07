الاتحاد يقترح “صهر المبادرات” بمبادرة واحدة لحل الانسداد السياسي

2022/06/07 | 11:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، تقديم أطروحة جديدة تتمثل بجمع جميع المبادرات من أول الأزمة إلى الآن وصهرها في مبادرة وطنيَّة واحدة مرضية لجميع الأطراف.

وقالت النائبة عن الاتحاد سوزان منصور إنها “تقترح أن تُمزج جميع المبادرات وتُستخلص منها مبادرة وطنية واحدة، بمعنى أنْ تؤخذ كلّ المبادرات بنظر الاعتبار، مبادرة الإطار والتحالف الثلاثي والمستقلين وبالنهاية ستصبّ في صالح المواطن العراقي”.

وأضافت منصور، أنَّ “أهداف كلِّ القوى السياسية في الساحة مشتركة مثل محاربة الفساد وتقديم الخدمات للمواطن والاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي، وهذا كله يؤثر في استقرار البلد، وبالتالي فلنعمل على أخذ النقاط المشتركة في المبادرات المطروحة، والنظر بالنقاط المختلف عليها”.

وبيّنت أنَّ “للمستقلين تأثيراً في الساحة السياسية وهم أصحاب تجربة ولهم جماهيرهم ولديهم ثقل في الساحة السياسية”, مضيفة أنَّ “الاتحاد الوطني يعمل على جمع شمل كلّ القوى السياسية وهو على مسافة واحدة منها وما زال محافظاً على هذه المسافات بين الكتل”، مشيرا الى ان “الانسداد السياسي لا يكمن في الاتفاق السياسي على منصب رئيس الجمهورية وإنما لو حصل اتفاق على منصب رئيس الوزراء سيمرّ انتخاب رئيس الجمهورية بشكل سلس، وما زال مرشحنا الوحيد هو برهم صالح”.

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