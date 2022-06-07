اليوم.. الجولة 35 تنطلق بإقامة خمس مباريات

2022/06/07 | 11:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق منافسات الجولة 35 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بإقامة ثلاث مباريات في بغداد وأربيل.

وقال المتحدث باسم لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي بكرة القدم قحطان المالكي إن “مباريات الجولة 35 من الدوري الممتاز، ستنطلق اليوم بإقامة ثلاث مباريات في بغداد وأربيل”.

واوضح أن “المباراة الاولى ستجمع بين الكهرباء ونفط ميسان على ملعب التاجي، فيما يلاقي أربيل فريق سامراء على ملعب فرانسوا حريري وأخيراً يلاعب الشرطة فريق أمانة بغداد على ملعب الشعب الدولي”.

وستنطلق المباريات بدءاً من الساعة الرابعة و45 دقيقة عصراً.

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