2022/06/07 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصَ فِي القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبدُ بِالعَبدِ وَالأُنثى بِالأُنثى فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخيهِ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ وَأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذالِكَ تَخفيفٌ مِّن رَبِّكُم وَرَحمَةٌ فَمَنِ اعتَدى بَعدَ ذالِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَليمٌ (178) وَلَكُم فِي القِصاصِ حَياةٌ يّا أُلِي الأَلبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقونَ (179)الآية 178 من المتشابهات، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القرآن محاولة لقراءة مغايرة 66 - ضياء الشكرجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القرآن محاولة لقراءة مغايرة 66 - ضياء الشكرجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).