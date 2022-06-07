ما حظ -الشيخ- عبد الإله بنكيران من الأخلاق الإسلامية؟؟ - محمد إنفي

2022/06/07 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي الجواب على هذا السؤال لا يحتاج إلى تفكير عميق أو مجهود ذهني كبير؛ فخرجاته الإعلامية تفضح معدنه الصَّدئ وتكشف خبايا نفسه التي تحمل من الخبث ما يجعلها تقطر غلا وحقدا وضغينة وكراهية للغير.



وأعني بالغير، هنا، الخصوم، وبالأخص السياسيين منهم.



وما كنت لأخوض في هذا الموضوع، لولا استمراره في ادعاء الطهرانية وإصراره على إقحام الشريعة والدعوة في خطاباته السياسية، والتأكيد، بمناسبة أو بدونها، على مرجعية ح ......





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