إسرائيل تقصف 3 مواقع جنوب دمشق..ب13 صاروخاً

2022/06/07 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء

الاثنين، إن الدفاعات الجوية تصدت

لصواريخ إسرائيلية في الجهة الجنوبية

من العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه

"في تمام الساعة 23:18، الاثنين، نفذ ا

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