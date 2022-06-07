2022/06/07 | 11:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء
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الاثنين، إن الدفاعات الجوية تصدت
لصواريخ إسرائيلية في الجهة الجنوبية
من العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه
"في تمام الساعة 23:18، الاثنين، نفذ ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تقصف 3 مواقع جنوب دمشق..ب13 صاروخاً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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