مرتضى منصور يدعو رئيس الأهلي للصلح.. ويعلّق:

2022/06/07 | 11:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، نظيره رئيس الأهلي، محمود الخطيب، للصلح، وطالبه بفتح صفحة جديدة بينهما، بعد الخلافات الأخيرة بين الطرفين والّتي وصلت إلى القضاء

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