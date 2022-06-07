أقدم على شنق نفسه.. نجدة بغداد تحبط محاولة انتحار لشاب في العاصمة

2022/06/07 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، من احباط محاولة انتحار لشاب في منطقة الزهور بالعاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "حسب توجيهات وامر مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر الربيعي بالتجوال المستمر داخل الازقة والشوارع العامة وملاحظة اي حالة تجلب الشك، حيث تم ملاحظة شخص يحاول الانتحار ضمن المنطقة، اثناء تجوال احدى دوريات نجدة الزهور، وتم انقاذه بالوقت المناسب".

وأضافت انه "تسليمه للجهات المختصة".

وكان العراق قد سجّل ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الانتحار بمختلف مدن ومناطق البلاد منذ مطلع العام الحالي، لا سيما في الأحياء والضواحي الفقيرة منها.

وتعزو الجهات الصحية والأمنية على حد سواء، ارتفاع ظاهرة الانتحار، إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية مختلفة، أبرزها الفقر والبطالة، مع استمرار حالة الانسداد السياسي في البلاد، وتعثر الحكومة بمعالجة ملفات الخدمات والسيطرة على مستويات الفقر والبطالة بعموم مدن العراق.

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