حريق كبير يندلع وسط النجف والدفاع المدني تهرع لاخماده (صور)- عاجل

2022/06/07 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير وسط النجف والدفاع المدني تهرع لاخماده.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "حريقاً يندلع وسط محافظة النجف وتحديدا بحي عدن قرب مستشفى عدن"، مضيفاً أن "فرق الدفاع المدني هرعت لاخماده".

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