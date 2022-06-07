بالصور.. إغلاق الطريق الدولي الرابط بين المحافظات وبغداد من قبل الخريجين غير المحاضرين

2022/06/07 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مراسل (بغداد اليوم)، الثلاثاء، بإغلاق الطريق الدولي الرابط بين المحافظات وبغداد، فيما بين السبب.وقال مراسلنا ان "عدداً من الخريجين التربويين غير المحاضرين في بابل اقدموا على إغلاق الطريق الدولي الرابط بين المحافظات وبغداد".واضاف انه "لحد الأن لم تحصل اي عمليات تصعيد من قبل الخريجين".

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