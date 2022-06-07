بالوثيقة.. نبيل جاسم يرفع دعوى ضد صادق الموسوي

2022/06/07 | 12:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفع رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية على المحلل السياسي صادق الموسوي.

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نبيل جاسم يرفع دعوى ضد صادق الموسوي أولاً على ايرث نيوز.

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