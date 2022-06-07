سيناتور أمريكي: خطة بايدن لإنقاذ الاقتصاد عار

2022/06/07 | 12:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن السيناتور الأمريكي من ولاية وايومينغ، جون باراسو، أن خطة إنقاذ الاقتصاد على خلفية التضخم القياسي وإفقار السكان التي اقترحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تستحق أدنى تصنيف.وقال لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية إن الرئيس الأمريكي هو الذي أظهر عدم كفاءة عندما وضع ثقته العمياء في السياسة “الخضراء” وحرم الأمريكيين من فرصة استخدام موارد […]

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