الطقس خلال الأيام المقبلة .. غبار خفيف ودرجات الحرارة ضمن معدلاتها العامة

2022/06/07 | 12:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، وتوقعت حصول غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها العامة.

وذكر بيان للهيئة أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع غبار خفيف، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، ولا تغير فيها عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وبين، أن “الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

ولفت إلى أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد”.

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