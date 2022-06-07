الإصابة تحرم الأولمبي من خدمات أوراها والحموي

2022/06/07 | 12:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن طبيب المنتخب الأولمبي بكرة القدم بدران البدران، غياب لاعبين عن صفوف الفريق في مواجهة الكويت.وقال البدران في مقطع فيديو نشره اتحاد الكرة إن “الإصابة ستبعد اوراها وأمين الحموي عن مباراة الأولمبي الكويتي المقرر إقامتها مساء اليوم في كأس آسيا”.وبين أن “اللاعبين سيكونان جاهزين للمرحلة المقبلة بعد مباراة الكويت، فيما يتمتع […]

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