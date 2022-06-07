ايران تريد ادخال زوار اكثر بـ600% من العدد المحدد من العراق.. وتتهم سياسيين من “تيار محدد” بالرفض

2022/06/07 | 12:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يتحرك الجانب الايراني مبكرًا لتهيئة الاجواء الخاصة بضمان دخول اكبر عدد ممكن من الايرانيين خلال الزيارة الاربعينية التي يفصلنا عنها نحو 100 يوم، وبينما حدد العراق دخول 60 الف زائر، تتطلع ايران لادخال 4 ملايين زائر، أي اكثر من الرقم المحدد بنسبة 600%.

وتقول وكالة انباء فارس ان الزوار الايرانيين استكملوا أخذ جرعات لقاح الكورونا بانتظار تمكنهم من الذهاب الى العراق بعد ان اعلنت السلطات العراقية الشروط الصحية للزيارة الاربعينية في هذا العام.

ويقول رئيس اللجنة المركزية للزيارة الاربعينية في ايران مجيد مير احمدي ان ايران اكملت الاستعدادات لفتح المجال امام سفر 4 ملايين زائر نحو العتبات المقدسة في العراق لكن الامر يتوقف على السلطات العراقية التي اعلنت حتى الان عن امكانية استقبال 60 ألف زائر ايراني فقط في مناسبة الاربعين هذا العام.

ويقول مصدر مطلع ان البت في القضية سيتم بصورة اسرع هذا العام وان العراق وضع برنامجا لاستقبال اكبر عدد ممكن من الزوار الاجانب لكن الاعلان الاولي عن الاجرات سيتم خلال الشهر القادم بعد عودة حجاج بيت الله الحرام الى بلادهم.

وتقول الوكالة ان “هناك مسؤولين عراقيين يدعون الى عدم وضع قيود على عدد الزوار الاجانب لزيارة الاربعين لكن بعض المسؤولين العراقيين المنتمين لتيار خاص يصرون على وضع قيود ويعتقدون بان قدوم الزوار الاجانب يمكن ان يؤثر سياسيا على زيارة الاربعين”.

ووفق بيان صادر من وزارة الداخلية العراقية، فأن وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي زار طهران اليوم، اتفق على ادخال ألفي زائر ايراني يوميًا عبر المنافذ البرية.

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