العراق والبنك الدولي يتفقان على

2022/06/07 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء،

الاتفاق على "خارطة طريق" مع البنك

الدولي لتقديم الدعم لإصلاح منظومة

الضرائب، فيما بينت أن النظام الجديد

سيستخدم التكنولوجيا الحديثة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة ا

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