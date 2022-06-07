محاولات لتشريح والتعرف على هوية 160 جثة سلمتها روسيا لأوكرانيا

2022/06/07 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمال في المشرحة المركزية في كييف يفحصون 160 كيسًا للجثث تحتوي على رفات جنود أوكرانيين، سلمتهم القوات الروسية في إطار اتفاق أنهى الحصار الروسي الدموي لمدة شهرين لمدينة ماريوبل الساحلية.

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