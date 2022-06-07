2022/06/07 | 13:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني على رأس وفد رفيع المستوى من حزبه إلى العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء.

ويتألف الوفد من أعضاء المكتب السياسي، ورئاسة الحزب الذي سيعقد لقاءات واجتماعات مع قوى وأطراف سياسية في بغداد للتباحث حول تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وإنهاء الانسداد السياسي الحاصل في العراق، وفقا لمصدر مطلع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني يصل الى بغداد.. هذا السبب!) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني يصل الى بغداد.. هذا السبب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).