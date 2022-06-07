يوفر المياه لآلاف العوائل.. النجف تعلن عن مشروع

2022/06/07 | 13:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينهي معاناة مواطني الحيدرية.

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