الليرة التركية تتراجع مجددا بعد كلمة إردوغان

2022/06/07 | 13:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الليرة التركية تراجعا بنسبة 0.4 بالمئة مقابل الدولار، الثلاثاء، بعد كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان، تعهد فيها بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

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