خام البصرة يرتفع فوق 111 دولاراً للبرميل الواحد

2022/06/07 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 4.02 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 3.74% ليصل الى 111.44 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام جيراسول الانغولي 122.24 دولارا بارتفاع بلغ 1.91 دولار، فيما بلغ خام مربان الإماراتي 118.86 دولارا بارتفاع 3.42 دولارات، وبلغ الخام العربي السعودي 118.53 دولارا بارتفاع بلغ 4.49 دولارات، وسجل مزيج ايران الثقيل الذي 115.73 دولارا بارتفاع 1.83 دولار، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 125.12 دولارا بارتفاع بلغ 1.46 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 125.30 دولارا بارتفاع بلغ 1.12 دولار”.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع شح المعروض ورفع الصين الحظر على مدينة شنغهاي بعد تفشي فيروس كورونا فيها.

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