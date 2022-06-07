2022/06/07 | 13:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nG_cVtv3zFA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شبابنا وين ينطون وجههم ؟؟ لو بالسجن لو برا يسلبه المرور والمليشيات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شبابنا وين ينطون وجههم ؟؟ لو بالسجن لو برا يسلبه المرور والمليشيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).