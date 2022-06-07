بالأرقام.. إحصائية بأعداد ضحايا حوادث السير اليومية في ديالى

2022/06/07 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا حوادث السير اليومية في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم) إن "قراءة حصيلة ضحايا حوادث السير خلال الاشهر الماضية كانت مرتفعة جدا قياسا بالأعوام الماضية تشير الى ان متوسط المعدل اليومي للضحايا هو مصرع مدني واصابة 3 يوميا".

وأضاف ان " ردهات طوارئ بعقوبة تستقبل اكثر من 20 حالة اصابة ما يولد ضغط كبير على الطواقم الطبية كوننا نتعامل مع حصيلة تحتاج اغلبها الى تداخلات جراحية عدة".

وأشار العزاوي الى ان "ضحايا الحوادث السير يعادل 10 اضعاف ضحايا الارهاب وبات يشكل ضغط قوي على ردهات الطوارئ خاصة وان الحوادث الدامية في ارتفاع مطرد خاصة على الطرق الخارجية بالإضافة الى حوادث الدراجات النارية التي ارتفعت هي الاخرى بنسبة 25% مؤخرا".

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