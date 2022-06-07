العراق وايران تناقشان ملف سداد الديون وتطوير التعاون المصرفي بين البلدين

2022/06/07 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

أجرى محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، محادثات مع السفير الإيراني في بغداد لمناقشة مختلف القضايا بما في ذلك التعاون المصرفي وكذلك سداد ديون العراق لواردات الغاز.

وبحسب تقرير وكالة "Mehr news” الايرانية الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فقد "التقى محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، مع المبعوث الإيراني إلى العراق محمد كاظم الصادق في العاصمة العراقية بغداد وأجرى محادثات لبحث سداد ديون العراق لإيران".

واضاف التقرير ان "الجانبان تبادلا خلال الاجتماع وجهات النظر فيما يتعلق بأبعاد التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين وسداد الديون العراقية لإيران مقابل واردات الطاقة، وإزالة الحواجز التي تواجه الشركات الإيرانية في العراق".

وشدد محافظ البنك المركزي العراقي على "اهتمام العراق بتطوير وتعزيز التعاون مع إيران في المجال المصرفي".

يذكر انه في وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها تتفاوض مع كل من الحكومة والبرلمان في البلاد لحل معوقات سداد فواتير الغاز لإيران.

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