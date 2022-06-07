حدادا على اللاعب حيدر عبد الرزاق.. الاتحاد الآسيوي يوافق على طلب قدمه العراق

2022/06/07 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوافق الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، على طلب المنتخب الاولمبي، بارتداء الشارات السوداء في مباراة الكويت. وقال الإتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن “الاتحاد الاسيوي بكرة القدم وافق على طلب العراق بارتداء الشارات السوداء في مباراة الكويت غداً الثلاثاء”.وبين أن “اللاعبين عازمون على تحقيق الفوز من احل اهداء الانتصار إلى روح اللاعب الراحل حيدر عبد الرزاق، حيث سيشكل هذا الأمر حافزاً لهم”.وتوفي عبد الرزاق فجر أمس متأثراً بإصابات بليغة بعد الاعتداء عليه من قبل أشخاص مجهولين في العاصمة بغداد.

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