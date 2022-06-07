احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية يوقع ثلاث إصابات وسط بغداد

2022/06/07 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتسجيل ثلاث إصابات، نتيجة احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية في منطقة العلاوي وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث إصابات وقعت نتيجة الاحتكاك الذي حصل بيين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء، في منطقة العلاوي".

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