عراقي يحلق بطائرة درون فوق أحد أكثر الأماكن غموضًا بنيوزيلندا.. ما سره؟

2022/06/07 | 13:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان يجلس المصور العراقي، مرتضى باسم، على ساحل الشاطئ النيوزيلندي، قرر أن يحلق بطائرته بدون طيار فوق خليج العاصمة، ويلينغتون، حتى تصل أخيرًا إلى جزيرة مهجورة، تعرف باسم "سومز"..ألق نظرة داخلها!

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