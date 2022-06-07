2022/06/07 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" استعدادها للتنسيق مع القوات الحكومية السورية لصد ما وصفته بـ"العدوان التركي" على مناطق شمالي سوريا، وأكدت أن عملياتها العسكرية لن تقتصر على الرد على المناطق المستهدفة بل ستشمل المناطق التي تسيطر عليها قوات تاب

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