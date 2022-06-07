2022/06/07 | 13:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ygHNTaBEqg0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسيقى ميزان الوجود ماصح وزنه دخل القلب والروح معاً وما اختل وزنه يبقى خارجها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموسيقى ميزان الوجود ماصح وزنه دخل القلب والروح معاً وما اختل وزنه يبقى خارجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).