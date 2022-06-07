حريق كبير ينشب في مخازن للمواد المنزلية في النجف (فيديو)

2022/06/07 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق، اليوم الثلاثاء، في مخازن

أهلية للمواد المنزلية في محافظة النجف.

وقال مصدر أمني لوكالة نون الخبرية، إن

مديرية الدفاع المدني استنفرت فرقها

لاحتواء الحريق الذي وصفه بالكبير.

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