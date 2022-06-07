العراق يسمح لـ2000 زائر ايراني الدخول الى العراق يوميا بدون تاشيرة

2022/06/07 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزيرا داخلية إيران والعراق مذكرة

تفاهم اليوم تركز على كيفية اقامة مراسم

الأربعين.

وقال وزير الداخلية الايراني أحمد

وحيدي، صباح اليوم (الثلاثاء)، على هامش

لقاء مع وزير الداخلية العراقي عثمان

الغان

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