عمليات بغداد تعلن التوجه لفتح جميع الطرق بمنطقتي البياع وحي العامل

2022/06/07 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، التوجه لفتح جميع الطرق بمنطقتي البياع وحي العامل، فيما أشارت الى انه تم فتح 133 طريقاً في العاصمة.

يتبع..

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