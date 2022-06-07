2022/06/07 | 13:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خشية من اقتحام المتظاهرين..إخلاء مبنى البرلمان من النواب والموظفين

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