2022/06/07 | 13:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، إنها على استعداد للتنسيق مع قوات النظام السوري لصد "أي غزو تركي للشمال وحماية الأراضي السورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قسد" تبدي استعدادها لـ"التعاون مع دمشق" ضد "أي غزو تركي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قسد" تبدي استعدادها لـ"التعاون مع دمشق" ضد "أي غزو تركي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).