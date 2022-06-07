ثلاث إصابات نتيجة احتكاكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين عند بوابة الخضراء

2022/06/07 | 13:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء بإصابة ثلاثة أشخاص بسبب احتكاك بين القوات الأمنية ومتظاهرين في منطقة العلاوي ببغداد.

وقال المصدر، إن “ثلاثة أشخاص تعرضوا للإصابة في تظاهرة لأصحاب عقود 315، بالقرب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء في منطقة العلاوي”.

وأضاف المصدر أن “الإصابات حدثت نتيجة احتكاكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين”، مبيناً أن “التظاهرة لا تزال مستمرة”.

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