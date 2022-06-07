المستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

2022/06/07 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استأنف المستوطنون المتطرفون، اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال التي واصلت فرض قيود مشددة على دخول الشبان الفلسطينيين الى باحاته، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال طاولت عدة فلسطينيين.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن العشرات من المستوطنين شاركوا حتى اللحظة في هذه الاقتحامات المتواصلة حيث يؤدي هؤلاء […]

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