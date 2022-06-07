فكِّر بغيرك ... - قاسم حسن محاجنة

2022/06/07 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_حسن_محاجنة وكأن محمود درويش ، حين كتب قصيدته فكّر بغيرك، كان يترك وصية للأجيال القادمة ، أن تحذو حذو أهل العطاء "النُبلاء"، أللذين يُعطون ممّا ملكت أيمانهم، ولا أقصد الإماء والنساء هنا، بل أولئك اللذين يملكون القليل مما يفيضُ عن قوت يومهم، لمن هم أشدّ عوزا منهم...



فالمقصودون في تصوري هم أولئك الذين ينطبق عليهم المثل المحوّر والمستحدث، فاقدُ الشيء يُعطيه ، وليس ، فاقد الشيء لا يُعطيه..!!!فالذي عاش حرمانا، ......





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