نعم نحن شركاء المصير - صلاح بدرالدين

2022/06/07 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين الغالبية الساحقة من دول العالم ليست مقتصرة على قوم واحد ، ولون واحد ، وثقافة واحدة ، بل تضم قوميات وشعوبا قدر لها برضاها او خلافه ان تعيش معا في اطر وطنية ، وماعليها الا التعايش السلمي ، وقبول الاخر في ظل دساتير ، وقوانين ، تضمن حقوق الجميع ، وتحدد واجباتهم أيضا ، والكرد وفي ظل تقسيم وطنهم التاريخي من الشعوب التي تتوزع على عدة دول ، وتعيش مع ثقافات ، وحضارات مختلفة .



ليس هناك من الاحياء في ......





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