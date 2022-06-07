2022/06/07 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاء مبنى البرلمان من النواب والموظفين خشية من إقتحام المحتجين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء مبنى البرلمان من النواب والموظفين خشية من إقتحام المحتجين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء مبنى البرلمان من النواب والموظفين خشية من إقتحام المحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).