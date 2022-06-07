الحكمة يتحدث عن إمكانية حل البرلمان: لم يعد خطا أحمر.. ماذا عن مقاعد الأحزاب؟

2022/06/07 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد القيادي في تيار الحكمة، جمال الشمري، اليوم الثلاثاء، أن حل البرلمان لم يعد خطاً احمراً بنظر قوى سياسية مهمة.

وقال الشمري لـ(بغداد اليوم) إن "الانسداد السياسي قائم وكل المحاولات لطرح مبادرات تقرب الآراء تصطدم بمواقف متشددة من قبل اغلب الأطراف، دون في مرونة في تنازلات متبادلة تؤدي الى حلحلة موضوعية للازمة التي هي الاكثر خطورة بعد 2003 في المشهد العراقي".

وأضاف ان "حل البرلمان لم يعد خط احمر في نظر قوى سياسية مهمة اذا لم تسفر المشاورات غير المعلنة حاليا عن نتائج "، مؤكدا بانه "نهاية حزيران الجاري ستحسم المسارات سواء بالمضي في تشكيل حكومة توافقية او حل البرلمان وفق توقعاته".

واشار الشمري الى ان "المشكلة الاكبر هي اذا اضطرت القوى السياسية الى قبول حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة كيف سيكون موقفها اذا خسرت مقاعدها وهذا الامر وارد جدا"، لافتا الى ان "وصولنا الى مرحلة كسر العظم السياسي سيقود العراق للفوضى ويجب ان تدرك كل القوى بان الازمة الراهنة ذات ابعاد خطيرة جدا خاصة وان البلاد في ازمات متفاقمة في الاقتصاد والامن والفقر ".

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