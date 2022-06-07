2022/06/07 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pOfdSNjg7Uk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تركيا تسرع من ضرباتها في العراق للبدء بعملية اخرى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تركيا تسرع من ضرباتها في العراق للبدء بعملية اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).