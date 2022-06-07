شاهد.. صبي عمره 12 عامًا يسرق متجرًا ويهدد بإطلاق النار

2022/06/07 | 13:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم صبي يبلغ من العمر 12 عامًا بسرقة أمين صندوق محطة وقود تحت تهديد السلاح بارتكاب عدة جنايات في محكمة الأسرة بمقاطعة فان بورين يوم الخميس.

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