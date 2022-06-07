سياسة هدر الوقت..

2022/06/07 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باقر جبر الزبيدي/ أكثر من “230 يوم” مر منذ إغلاق صناديق الإقتراع في 10 / 10 / 2021 وهو رقم يتجاوز المدة التي تطلبها تشكيل حكومة 2010 حيث إحتاجت الأطراف السياسية في وقتها الى “208 يوم” ومرت عبر إتفاق شابه الكثير من الغموض بين قيادات الأحزاب الرئيسية.وبالنظر لما يجري الآن من إستمرار لعملية طرح […]

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