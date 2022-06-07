تنويه هام من الداخلية بشأن اصدار الجوازات

2022/06/07 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء،

تنويها هاما بشأن اصدار الجوازات

الاعتيادية والدبلوماسية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "وزارة الداخلية تسعى الى

تقديم الخدمات في دوائرها التخ

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