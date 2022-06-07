المتغطّي بالدولار عريان.. ياعراق !

2022/06/07 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

عندما تكون هناك قيادة حكيمة تنتصر

الأوطان ذلك مادوّنته لنا سرديات

السياسة وتجارب الشعوب ونجاح الأوطان

وليس الخيانات والعمالة وتدمير كل ماهو

عنوان للهوية الوطنية للبلد.

قرا

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