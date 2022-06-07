القضاء يكشف عن شبكة تمتهن تحوير المفاهيم الدستورية والقانونية

2022/06/07 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن شبكة امتهنت تحوير المفاهيم الدستورية والقانونية لما تصدره السلطة القضائية.

يتبع..

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