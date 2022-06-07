إيران.. إعدام شخص مدان بقتل رجلي دين في العتبة الرضوية

2022/06/07 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء الإيراني حكما بإعدام شخص أدين بقتل رجلي دين في مدينة مشهد المقدسة في شمال غرب الجمهورية الإسلامية في أبريل الماضي، وفق ما أفاد متحدث قضائي، الثلاثاء.

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