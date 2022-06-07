روسيا تعلن عن تدمير أسلحة غربية في أوكرانيا

2022/06/07 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن من بين الأسلحة التابعة للجيش الأوكراني والتي تم تدميرها بنيران المدفعية الروسية مدفع ذاتي الحركة سلمته النرويج ومدفعا هاوتزر أمريكيان.وقال الناطق باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، إن قصفا مدفعيا روسيا أدى إلى تدمير مدفع ذاتي الحركة من طراز M109A3 عيار 155 ملم قدمته النرويج، […]

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